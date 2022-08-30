ВС Тайваня впервые открыли огонь в сторону беспилотника армии КНР

Китайский БПЛА развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, после того, как тайваньские военные совершили выстрел по нему снарядом.

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Тайвань впервые открыл огонь в сторону беспилотника Китая после его приближения к островам Цзиньмэнь, подконтрольным острову. Уточняется, что дрон приблизился к острову Эрдань, который находится в составе архипелага Цзиньмэнь, в 17:59 по местному времени.

Об этом сообщает Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на армейское командование обороны Цзиньмэнь. Далее БПЛА развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь, после того, как тайваньские военные совершили выстрел по нему снарядом.

Ранее вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). До этого вооруженные силы КНР были приведены в состояние повышенной боеготовности после прохода крейсеров ВМС США по Тайваньскому проливу.