Суд назначил Леониду Гозману* 15 суток ареста

Политик опубликовал в соцсетях несколько постов, где отождествлял СССР с нацистской Германией.

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Тверской суд Москвы назначил бывшему лидеру «Союза правых сил» Леониду Гозману* 15 суток административного ареста. Политик обвиняется в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гозману* назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Уточняется, что Гозман* сделал в соцсетях несколько публикаций, в которых отождествлял СССР с нацистской Германией.

Гозман* был задержан в Москве 29 августа. Его направили в Тверское ОВД.

* Леонид Гозман признан в РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.