В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Алексей Курильченко
12:58 16.04.2022
Согласно закону, нарушителям грозит штраф до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток.
Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин подписал закон об штрафах за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии, а также за отрицание решающей роли СССР в разгроме Третьего рейха. Согласно закону, кодекс об административных нарушениях дополняется статьей 13.48.

«Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», - говорится в тексте документа на сайте правовой информации.

Согласно закону, нарушителям грозит штраф до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Повторное нарушение грозит штрафом до пяти тысяч рублей.

Ранее закон был одобрен в Совете Федерации РФ. Наказание грозит за уравнивание целей, решений и действий руководства СССР, нацистской Германии и ее союзников. Также штрафы могут быть наложены за отрицание гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:39 В стране и мире
Роспотребнадзор снял ограничения по ввозу перцев и некоторых фруктов из Турции
12:17 В стране и мире
Россия закрывает въезд в страну Борису Джонсону, главам МИД и МО Британии
10:42 Армия
Видео
Российские ПВО сбили в воздухе украинский Су-25 неподалеку от Изюма
09:18 В стране и мире
В МИД РФ назвали театром абсурда кампанию США по исключению РФ из СПЧ ООН
06:01 В стране и мире
Подземный город: в ДНР рассказали, что затрудняет штурм «Азовстали»
Популярное
Подземный город: в ДНР рассказали, что затрудняет штурм «Азовстали»
Видео
В Белграде проходит массовая акция в поддержку России
Видео
Минобороны: ВС РФ предотвратили попытку киевского режима нанести удар по Каховской ГЭС в Херсонской области
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева
Красота разных уголков страны: завтра стартует новый этап конкурса «Новая Звезда - 2022»
Видео
«Есть за 40 тысяч, есть за миллион»: как «сопровождают» ускоренное получение еврейского гражданства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.