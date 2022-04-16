Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Согласно закону, нарушителям грозит штраф до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об штрафах за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии, а также за отрицание решающей роли СССР в разгроме Третьего рейха. Согласно закону, кодекс об административных нарушениях дополняется статьей 13.48.

«Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», - говорится в тексте документа на сайте правовой информации.

Согласно закону, нарушителям грозит штраф до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Повторное нарушение грозит штрафом до пяти тысяч рублей.

Ранее закон был одобрен в Совете Федерации РФ. Наказание грозит за уравнивание целей, решений и действий руководства СССР, нацистской Германии и ее союзников. Также штрафы могут быть наложены за отрицание гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.