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Леонид Гозман* задержан в Москве

Алексей Курильченко
17:25 29.08.2022
Политик подозревается в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.
Леонид Гозман* задержан в Москве
© Фото: Валерий Левитин, РИА Новости
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В Москве был задержан бывший лидер партии «Союз правых сил» Леонид Гозман*. Политик подозревается в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией в соцсетях.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, Гозман* находится в Тверском ОВД Москвы. Ему грозит штраф до 2 000 рублей или административный арест на 15 суток.

Напомним, в апреле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отождествление ролей Советского Союза и нацистской Германии, а также за отрицание решающей роли СССР в разгроме Третьего рейха. Кодекс об административных нарушениях дополнился статьей 13.48.

* Леонид Гозман признан в РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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