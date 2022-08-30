Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии

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Сторона обвинения в прениях сторон попросила приговорить к 24 годам колонии строгого режима советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Об этом проинформировал адвокат Сафронова Дмитрий Катчев.

«Прокурор попросил приговорить Ивана к 24 годам колонии строгого режима», - приводит РИА Новости слова адвоката.

Отмечается, что дело Сафронова слушается в закрытом режиме.

Напомним, Иван Сафронов был задержан летом 2020 года. Тогда в ФСБ заявили, что советнику главы госпредприятия вменяется передача секретных сведений одной из спецслужб НАТО. В начале ноября 2021 года Сафронову вменили новый эпизод госизмены. Речь шла о передаче за границу данных о деятельности ВС РФ в Сирии. Иван Сафронов до перехода в Роскосмос занимался освещением военной и космической тематики в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».