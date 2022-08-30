Армия Глава Росгвардии рассказал Путину о взаимодействии с МО РФ в ходе СВО Войска Росгвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни, отметил Виктор Золотов. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Росгвардейцы принимают самое непосредственное участие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы занимаемся непосредственно разведкой и корректировкой целей либо силами собственной артиллерии, либо если не хватает дальности и мощности этой артиллерии, обращаемся к Министерству обороны и они силами тяжелой артиллерии и авиации наносят огневое поражение противнику, а мы проводим дальнейшую зачистку этих мест», - пояснил он. Кроме того, росгвадейцы занимаются охраной по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры, медицинским обеспечением. Он подчеркнул, что войска Росгвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика