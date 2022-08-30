МО РФ: 29 августа по ЗАЭС украинские войска применили четыре ударных беспилотника

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Накануне, 29 августа, украинские военные при попытке атаковать территорию Запорожской атомной электростанции применили четыре ударных беспилотника.

Как сообщил на брифинге сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, все беспилотные летательные аппараты были перехвачены. Один из них упал на крышу специального корпуса №1, где хранятся ядерное топливо производства США и твердые радиоактивные отходы.

Представитель российского военного ведомства также указал на обстрел ЗАЭС с помощью артиллерии. По словам Конашенкова, были выпущены два снаряда, они разорвались недалеко от спецкорпуса. Он добавил, что артиллерийские позиции находились в районе Марганца в Днепропетровской области, огневые средства были подавлены.

Конашенков также рассказал о серьезных потерях противника в результате неудачной попытки наступления. За сутки уничтожены более 1 200 украинских военных, десятки танков, БМП и других боевых машин. Также ликвидированы более 100 боевиков украинских формирований «Иностранный легион» и «Кракен» в районе Константиновки в ДНР.

В новой сводке о проведении спецоперации говорится и о работе российских сил ПВО. За сутки уничтожены в воздухе два украинских штурмовика Су-25, пять беспилотников, сбиты три ракеты комплекса «Точка-У», а также 54 снаряда, выпущенных украинскими военными с помощью РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Ранее штурман российского ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова рассказал о провальной попытке наступления противника в зоне спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов