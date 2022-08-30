Штурман Ка-52 рассказал о провальной попытке наступления противника в зоне СВО

Выпускники военных авиационных училищ быстро становятся настоящими боевыми летчиками. Молодые офицеры выполняют задачи в одном экипаже с опытными товарищами.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Штурман российского ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» Владислав рассказал о провальной попытке наступления противника в зоне спецоперации на Украине.

«Мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение и ракеты в сторону нас», - пояснил он.

Владислав высоко оценил действия своего командира. Молодые офицеры действуют в одном экипаже с опытными товарищами и быстро закрепляют полученные навыки. Владислав добавил, что задачи выполняются с утра до вечера, полеты ведутся почти на всех направлениях.

Подробнее о том, как Ка-52 ведут боевую работу, поражая замаскированные в лесу пункты управления и технику украинских военных, рассказывается в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов