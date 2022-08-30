Штурман Ка-52 рассказал о провальной попытке наступления противника в зоне СВО
Штурман российского ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» Владислав рассказал о провальной попытке наступления противника в зоне спецоперации на Украине.
«Мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение и ракеты в сторону нас», - пояснил он.
Владислав высоко оценил действия своего командира. Молодые офицеры действуют в одном экипаже с опытными товарищами и быстро закрепляют полученные навыки. Владислав добавил, что задачи выполняются с утра до вечера, полеты ведутся почти на всех направлениях.
Подробнее о том, как Ка-52 ведут боевую работу, поражая замаскированные в лесу пункты управления и технику украинских военных, рассказывается в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов