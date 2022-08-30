МО РФ: за сутки украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС два снаряда
Министерство обороны России сообщает, что в течение суток украинская артиллерия дважды выпустила снаряды по территории Запорожской АЭС.
По данным ведомства, они разорвались в непосредственной близости от спецкорпуса № 1, в котором хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы.
Обстрел велся с огневых позиций артиллерии ВСУ в районе Марганца в Днепропетровской области. Ответным огнем ВС РФ огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.
Двумя днями ранее в МО РФ сообщили, что Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории ЗАЭС. Тогда огнем из стрелкового оружия украинский беспилотник удалось сбить возле здания того же спецкорпуса №1.
Однако позже в результате обстрелов украинской артиллерии его крыша была таки пробита.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов