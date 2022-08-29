МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС

Огнем из стрелкового оружия БПЛА удалось сбить возле здания спецкорпуса, в котором хранятся ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы.

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Министерство обороны России сообщает, что 28 августа украинская сторона применила беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по территории Запорожской АЭС. В ведомстве заявили, что киевский режим продолжает проводить подобные провокации для создания техногенной катастрофы.

По данным ведомства, огнем из стрелкового оружия украинский беспилотник удалось сбить возле здания спецкорпуса №1, в котором хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы.

Дрон упал на крышу корпуса. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать. В то же время не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с АЭС Энергодара - за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города, есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что последствия аварии, которая потенциально может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ, могут быть сопоставимы с последствиями катастроф в Чернобыле и Фукусиме.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов