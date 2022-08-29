МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Министерство обороны России сообщает, что 28 августа украинская сторона применила беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по территории Запорожской АЭС. В ведомстве заявили, что киевский режим продолжает проводить подобные провокации для создания техногенной катастрофы.
По данным ведомства, огнем из стрелкового оружия украинский беспилотник удалось сбить возле здания спецкорпуса №1, в котором хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы.
Дрон упал на крышу корпуса. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать. В то же время не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с АЭС Энергодара - за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города, есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что последствия аварии, которая потенциально может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ, могут быть сопоставимы с последствиями катастроф в Чернобыле и Фукусиме.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов