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ВСУ пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо для реакторов

Андрей Аркадьев
16:19 29.08.2022
Зафиксировано попадание артиллерийского снаряда в крышу спецкорпуса.
ВСУ пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо для реакторов
© Фото: Владимир Рогов, telegram
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В результате обстрелов украинской артиллерией территории Запорожской атомной электростанции пробита крыша спецкорпуса №1, где хранится топливо для реакторов. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил украинских военных в провокациях в целях создания техногенной катастрофы на станции. Он заявил, что накануне ВСУ атаковали ЗАЭС с помощью беспилотника, который был сбит при приближении к корпусу №1, где хранятся американское ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы.

Представитель российского военного ведомства в ходе брифинга добавил, что по жилым кварталам Энергодара было выпущено восемь крупнокалиберных снарядов, два из них разорвались недалеко от периметра станции.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе, несколько человек останутся на ЗАЭС на постоянной основе.

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