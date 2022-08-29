В Багдаде протестующие начали штурм президентского дворца

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Сторонники движения шиитского имама Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в «зеленую зону» и начали штурмовать президентский дворец. Власти страны объявил о введении комендантского часа по всей территории города.

Ранее издание Al-Arabiya сообщили, что Муктад ас-Садр объявил о решении уйти из политики. Политик также раскритиковал других шиитских литеров, которые «не прислушались к нему».

В июле протестующие, недовольные выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в здание Совета представителей. В результате демонстрации пострадали по меньшей мере 22 человека, у них наблюдаются признаки удушья.