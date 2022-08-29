Крупный пожар на рынке в Волжском удалось потушить
ГУ МЧС по региону сообщает, что пожар был полностью ликвидирован утром понедельника.
© Фото: Пресс-служба МЧС РФ, РИА Новости
Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области был полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.
«Полностью пожар был ликвидирован в понедельник в 6.24», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В воскресенье, 28 августа, на рынке «Людмила» в городе Волжский произошло возгорание. Кровля крытого рынка загорелась. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 7 000 квадратных метров. Огонь успел захватить квартиру в жилом доме.
Пострадавших, по имеющимся данным, нет. Причиной пожара МЧС назвало нарушение требований пожарной безопасности при сварочных работах.