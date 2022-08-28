Как сообщили в экстренных службах, площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров.

© Видео: strnov, VK © Фото: strnov, VK

Под Волгоградом из-за мощного пожара на рынке загорелась квартира в соседнем жилом доме. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах, как огонь начинает поглощать одну из квартир.

Сегодня мощное возгорание началось на рынке «Людмила» в городе Волжский. Как сообщили в экстренных службах ТАСС, площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров - изначально, когда сотрудники МЧС прибыли на место ЧП, они оценили площадь возгорания в 100 квадратных метров.

На месте пожара были слышны взрывы. Предполагается, что это могут быть баллоны с газом. Работников рынка и покупателей эвакуировали, данных о погибших и пострадавших не поступало.