Мощный вихрь огня и дыма: кадры горящего рынка в Волгоградской области

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Сильнейший пожар произошел в городе Волжский в Волгоградской области на рынке «Людмила», столб дыма виден далеко за пределами города. Очевидцы происшествия публикуют кадры мощного возгорания в социальных сетях.

Причины пожара в настоящий момент неизвестны, однако, как отмечают жители города, со стороны полыхающего здания до сих пор слышны хлопки. Предполагается, что это могут быть баллоны с газом. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Как в экстренных службах сообщили «Звезде», кровля рынка горит на площади 700 метров квадратных, идет эвакуация покупателей и персонала. На месте работают 16 единиц техники и 49 человек личного состава.