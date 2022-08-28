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Мощный вихрь огня и дыма: кадры горящего рынка в Волгоградской области

Анна Назайкина
18:14 28.08.2022
Кровля рынка горит на площади 700 метров квадратных, идет эвакуация покупателей и персонала.
© Видео: halford2007, gorod34, VK © Фото: powernet, VK
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Сильнейший пожар произошел в городе Волжский в Волгоградской области на рынке «Людмила», столб дыма виден далеко за пределами города. Очевидцы происшествия публикуют кадры мощного возгорания в социальных сетях.

Причины пожара в настоящий момент неизвестны, однако, как отмечают жители города, со стороны полыхающего здания до сих пор слышны хлопки. Предполагается, что это могут быть баллоны с газом. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Как в экстренных службах сообщили «Звезде», кровля рынка горит на площади 700 метров квадратных, идет эвакуация покупателей и персонала. На месте работают 16 единиц техники и 49 человек личного состава.

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