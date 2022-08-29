ФСБ РФ установила еще одного участника группы, готовившей убийство Дарьи Дугиной

Гражданин Украины обеспечил исполнительницу преступления поддельными автономерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также помог собрать самодельную бомбу.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

В ФСБ РФ заявили об установлении еще одного участника украинской диверсионно-террористической группы, наряду с Натальей Вовк готовившего убийство политолога и журналистки Дарьи Дугиной.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, им оказался гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения, который прибыл в Москву через Эстонию и покинул Россию за день до непосредственного убийства.

По данным ФСБ, мужчина обеспечил соучастницу поддельными автономерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также совместно с Вовк собрал самодельную бомбу.

В ведомстве заявили, что исполнительница преступления Наталья Вовк лично наблюдала за передвижениями Дугиной и проследовала за ней на автомашине Mini Cooper, чтобы привести в действие СВУ.

Ранее в издании Exxpress была опубликована новость о якобы обнаружении Вовк мертвой на съемной квартире. СМИ ссылалось на распространяемое в соцсетях сообщение.