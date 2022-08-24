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«112»: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной имела казахстанский паспорт и представлялась Юлией

Ян Брацкий
19:16 24.08.2022
Владелец одного из гаражей, рассказал, что Наталья Вовк арендовала у него помещение, но за сутки до трагедии бесследно исчезла.
«112»: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной имела казахстанский паспорт и представлялась Юлией
© Фото: ФСБ РФ
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Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк представлялась Юлией и показывала казахстанский паспорт. Кроме того, женщина арендовала гараж в четырех километрах от квартиры, где проживала более месяца. Об этом порталу «112» рассказал владелец гаража.

Со слов мужчины, «Юлия» позвонила почти сразу после публикации объявления и оплатила месяц аренды помещения. После отъезда подозреваемой в нем все осталось без изменений, уточнил хозяин гаража. Возможно Вовк им не пользовалась, но хранила внутри какие-то вещи, предположил мужчина.

За день до совершения преступления арендодатель позвонил подозреваемой узнать, будет ли она продлевать аренду. Вовк попросила день на раздумья, но потом исчезла, оставив ключи охраннику кооператива.

Напомним, в субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, дочь знаменитого философа и политолога Александра Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла на месте происшествия. В понедельник, 22 августа, в ФСБ России заявили, что за подрывом автомобиля Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем была названа 43-летняя украинка Наталья Вовк, которая после совершенного преступления выехала в Эстонию.

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