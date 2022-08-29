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МИД РФ назвал беспомощными потугами попытки ЕС наладить диалог в Косово

Ирина Елагина
16:09 29.08.2022
МИД РФ распространил заявление о ситуации в Косово.
МИД РФ назвал беспомощными потугами попытки ЕС наладить диалог в Косово
© Фото: Гавро Дешич, РИА Новости
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Попытки Брюсселя наладить мир в Косово не увенчались успехом, и ситуация в регионе вновь на грани открытого противостояния сербов и албанцев. Об этом заявил МИД РФ в распространенном заявлении о ситуации в Косово.

«Посреднические потуги Евросоюза, которому Генассамблея ООН еще в 2010 году поручила наладить диалог Белграда и Приштины, снова высветили беспомощность есовцев», - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что ЕС не хочет проявить жесткость по ситуации в Косово, и провели параллель с распространенной техникой сдерживания противника в спортивных единоборствах, когда боец плотно прижимается к оппоненту и обхватывает его руками, не позволяя действовать.

«Это нежелание вступать в клинч со своевольной косовоалбанской верхушкой и даже потакание приштинским экстремистам», - подчеркнули в МИД РФ.

Россия пристально следит «за драматичным развитием событий в Косово». В МИД считают, что ситуация накалена до предела и находится на «грани межэтнического конфликта».

Напомним, что причиной стало стремление Приштины заставить проживающих в крае сербов с 1 сентября заменить личные документы и автомобильные номера на косовские. В Белграде считают, что действия непризнанной республики не должны ущемлять сербов и противоречить резолюции 1244 Совбеза ООН - каждый серб с севера Косово и Метохии должен иметь право въезжать и выезжать с сербскими документами.

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