Сербия и Косово достигли договоренности по документам для косовских сербов

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил о готовности Белграда к тому, чтобы частично принять требования Приштины по данному вопросу.

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Сербия и Косово достигли договоренности по въездным документам.

«В рамках диалога при поддержке ЕС, Сербия согласилась отменить документы на въезд/выезд для держателей косовских ID карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID карт», - рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter.

По его словам, косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои ID карты.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что Белград готов к тому, чтобы частично принять требования Приштины по въездным документам, а также ждет гарантий от Европейского союза по данному вопросу.

Политик подчеркнул, что действия непризнанной республики не должны ущемлять сербов и противоречить резолюции 1244 Совбеза ООН - каждый серб с севера Косова и Метохии должен иметь право въезжать и выезжать с сербскими документами.