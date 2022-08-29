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Гендиректор МАГАТЭ: миссия прибудет на ЗАЭС на текущей неделе

Анастасия Бобылева
07:32 29.08.2022
Гросси рассказал, что эксперты уже отправились на Запорожскую АЭС и их прибытие ожидается на текущей неделе.
Гендиректор МАГАТЭ: миссия прибудет на ЗАЭС на текущей неделе
© Фото: Victor, XinHua, Globallookpress
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Гендиректор  МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. Он поделился этой новостью в Twitter.

«День настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС», - написал он.

Гросси отметил, что нужно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины в Европе.

Ранее глава МАГАТЭ допустил вероятность аварии на Запорожской АЭС. Он также сказал, что представители организации могут постоянно присутствовать на ЗАЭС, и подчеркнул необходимость обеспечения безопасности экспертов во время их поездки.

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