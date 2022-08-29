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Самодельная бомба и фальшивые номера: что известно о соучастнике убийства Дугиной

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
15:08 29.08.2022
ФСБ установила соучастника убийства Дарьи Дугиной. Это гражданин Украины Богдан Цыганенко. Вместе с Натальей Вовк, которую считают исполнительницей преступления, он собрал самодельную бомбу в арендованном гараже в Москве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тридцатого июля пункт пропуска на границе с Эстонией проходит мужчина 1978 года рождения. Это гражданин Украины Богдан Цыганенко. ФСБ называет его соучастником подготовки теракта, жертвой которого стала Дарья Дугина, и ровно спустя неделю после сообщения о раскрытии этого дела публикует новые обстоятельства совершения преступления.

На своей странице в социальных сетях, которая может принадлежать новому фигуранту этого дела, Богдан Цыганенко фигурирует под фамилией Касьянов. В последний раз он был здесь четыре месяца назад, а последнее фото выложил перед Новым годом  еще в 2017-м. Своим родным городом автор этого снимка указал Донецк, где он был, по всей видимости, и в начале вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Правда, на какой из сторон тогда, так и не пояснил.

Сосед Богдана Цыганенко - по данным ФСБ РФ соучастника убийства Дарьи Дугиной - рассказал телеканалу «Звезда» о том, что незадолго до начала спецоперации тот посещал Украину, но вскоре вернулся.

С непосредственной исполнительницей этого теракта Натальей Вовк, по данным ФСБ, Цыганенко зафиксировали камеры видеонаблюдения. 2 августа вначале он в кресле пассажира, а затем и водителя едет по Киевскому шоссе. На авто стоят номера Донецкой Народной Республики. Однако совсем скоро иномарка с узнаваемыми полосами заезжает на территорию одного из гаражных кооперативов и выезжает из него уже с другими номерами. Сообщается, что там и было собрано самодельное взрывное устройство, которое позже прикрепили под днищем авто Дарьи Дугиной.

ФСБ отследила весь маршрут предполагаемого соучастника преступления. На обнародованных кадрах Богдан Цыганенко 17 августа заходит в один из пунктов выдачи заказов. Там он получает поддельные номера, рассчитывается наличными, а перед тем как уйти, еще о чем-то разговаривает с другим посетителем. А на другом видео человек с точно такой же сумкой уже ночью заходит на одну из заправок. Готовит себе кофе и также не выпускает из рук телефон. ФСБ публикует и новые данные в связи с основным фигурантом этого дела.

Дарья Дугина была убита 20 августа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Одинцовском районе Подмосковья. Там выступал ее отец - известный философ Александр Дугин. Он не пострадал, а его дочь погибла на месте в результате взрыва. Сама исполнительница теракта сейчас находится за границей - накануне появлялись вбросы о том, что Вовк была убита в Австрии, но в МВД страны эту информацию опровергли.

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