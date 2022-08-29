Песков: НАТО намерено противостоять интересам России в Арктике

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Арктика - остается в зоне российских интересов, и Россия отрицательно относится к позиции НАТО по наращиванию своего присутствия на Северном полюсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.



«Воспринимаем (заявления генсека НАТО - ред.) негативно, Арктика - это зона нашей экономической деятельности, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России. И сфера наших жизненных интересов», - отметил Песков.



Песков уточнил, что Россия в сотрудничестве с Китаем и другими странами воспринимает Арктику, как территорию мирного взаимодействия и не создает угрозы безопасности.



«Взаимодействие с другими странами, тем более с Китайской Народной Республикой, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не представляет, и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения», - подчеркнул Песков.

Представил Кремля особо отметил, что Россия относится к подобным заявления альянса как стремлению противостоять российским интересам в Арктике. В Россия будет неуклонно отстаивать свои позиции в этом регионе.

Напомним, что с изучением и развитием Арктики связано несколько научных проектов «Газпрома» и Русского географического общества.