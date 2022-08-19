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Погружаясь в Арктику и Байкал: в «Зарядье» открылся юбилейный фестиваль РГО

Максим Петренко
Ирина Елагина
00:50 19.08.2022
В московском парке «Зарядье» стартовал юбилейный фестиваль Русского географического общества с участием более 50 регионов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Совершить путешествие по России прямо из центра Москвы - легко из парка «Зарядье». Здесь представлены атмосферные арт-объекты, национальные выставки, а еще проходят встречи с путешественниками и много уникального документально кино.

Животные, среди которых загадочный морской единорог - нарвал, выглядят, как настоящие. Эта мультимедийная инсталляция создана креативной командой «Газпром нефти» и агентства Radugafesign в рамках арт-проекта «Погружаясь в Арктику» - уменьшенная копия стенда компании, впервые представленного на Петербургском экономическом форуме. В сотрудничестве с РГО эта компания провела уже две масштабные экспедиции по изучению нарвала в Арктике. 

Башкирская юрта и якутская ураса у стен Кремля. Свой неповторимый колорит показывают более пятидесяти регионов. На юбилейном, пятом по счету фестивале Русского Географического Общества гости со всей страны. Дугуйдан Винокуров из Якутии в Москву приехал на лошади: путь длиной 11 тысяч километров он преодолел за год и четыре месяца.

В панорамном кинотеатре в формате 360 градусов - путешествие масштабнее: виртуальный тур от Ай-Петри до Арктики. Многие объекты можно изучить изнутри, как, например, батискаф с полной имитацией спуска на дно Байкала.

Или специальный куб, созданный креативной командой «Газпром нефти» в рамках арт-проекта «Погружаясь в Арктику» - здесь оживают обитатели арктических широт.

«Огромное количество наших сотрудников, наших коллег живет в Артике. Мы ее очень хорошо знаем. За эти годы, в течение которых мы реализовали самые высокотехнологичные и амбициозные проекты, мы успели влюбиться в нее, понять ее», - отметил Александр Дыбаль, член правления «Газпром нефти».

Илья Гуров, первый заместитель исполнительного директора РГО, отметил и другие проекты, которые реализуются вместе с «Газпром нефтью».

«Компания «Газпром-нефть» затеяла уникальный и нужный проект по изучению нарвала. Это неизвестный всем зверь, о нем ходят легенды. Еще у Ивана Грозного был посох из рога нарвала», - рассказал Гуров.

Участников и гостей фестиваля приветствовал министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Это для всех, кто является членами РГО, для всех, кто любит нашу страну, для тех, кто любит путешествовать, для тех, у кого каждый день присутствует желание раздвинуть горизонты и заглянуть чуть дальше, узнать чуть больше», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Фестиваль пройдет с 18 по 28 августа, в программе более 80 лекций известных ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству и многое другое. За время фестиваля его гости смогут изучить страну от Калининграда до Камчатки.

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