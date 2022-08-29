Столтенберг: НАТО усилит присутствие в Арктике

По мнению генсека НАТО, возможности РФ на Севере представляют для альянса стратегический вызов, а «Китай расширяет свое присутствие в Арктике».

© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Global Look Press

Сотрудничество Российской Федерации и КНР на крайнем Севере не соответствует интересам стран Североатлантического альянса, из-за этого НАТО усиливает свое присутствие в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Канаде.

«Пекин и Москва усилили свое практическое сотрудничество в Арктике. Это составляет часть углубленного стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам. Наш ответ - сильное и предсказуемое присутствие в регионе», - цитирует РИА Новости слова Столтенберга.

Генсек НАТО пояснил, что возможности РФ на Севере представляют для альянса стратегический вызов, а «Китай расширяет свое присутствие в Арктике».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призывал страны НАТО быстрее и больше помогать Украине предоставлением вооружений. Кроме того, по его мнению, наступающая зима будет тяжелой для Украины.