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Столтенберг: НАТО усилит присутствие в Арктике

Игнат Далакян
06:30 29.08.2022
По мнению генсека НАТО, возможности РФ на Севере представляют для альянса стратегический вызов, а «Китай расширяет свое присутствие в Арктике».
Столтенберг: НАТО усилит присутствие в Арктике
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Global Look Press
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Сотрудничество Российской Федерации и КНР на крайнем Севере не соответствует интересам стран Североатлантического альянса, из-за этого НАТО усиливает свое присутствие в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Канаде.

«Пекин и Москва усилили свое практическое сотрудничество в Арктике. Это составляет часть углубленного стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам. Наш ответ - сильное и предсказуемое присутствие в регионе», - цитирует РИА Новости слова Столтенберга.

Генсек НАТО пояснил, что возможности РФ на Севере представляют для альянса стратегический вызов, а «Китай расширяет свое присутствие в Арктике».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призывал страны НАТО быстрее и больше помогать Украине предоставлением вооружений. Кроме того, по его мнению, наступающая зима будет тяжелой для Украины.

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