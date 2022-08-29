В Запорожской области назвали обстрел ВСУ Энергодара местью за сбор подписей под обращением в МАГАТЭ

Вместе с тем власти региона готовы предоставить все доказательства того, что Украина действует как государство - ядерный террорист.

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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что обстрел районов Энергодара со стороны украинской армии стало местью за сбор подписей под обращением в МАГАТЭ с призывом повлиять на киевские власти. Он также добавил, что власти региона готовы предоставить все доказательства того, что Украина действует как государство - ядерный террорист.

«Мы расцениваем это как месть местным жителям за сбор подписей под обращением в МАГАТЭ с призывом повлиять на Киев и прекратить обстрелы Запорожской атомной станции», - написал Балицкий у себя в Telegram.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. Он также указал на необходимость обеспечения безопасности крупнейшего ядерного объекта Украины в Европе. Вместе с тем стало известно, что МАГАТЭ собирается оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе.