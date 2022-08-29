МАГАТЭ оставит несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе

Гросси намерен оставить несколько человек на АЭС, о чем сообщил постпред России при международных организациях в Вене.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе. Об этом рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова передает РИА Новости.

«Долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС (ЗАЭС)», - пишет Ульянов в своем Telegram-канале.

Он сообщает, что делегация состоит из примерно полутора десятка сотрудников МАГАТЭ в сопровождении представителей ООН.

Ранее глава МАГАТЭ допустил возможность постоянного присутствия на ЗАЭС представителей организации. Он также отметил необходимость обеспечить безопасность экспертов во время их поездки.