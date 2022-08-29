Шольц призвал включить в ЕС Украину, Молдавию и Западные Балканы

Немецкий канцлер также выступил за включение Грузии в состав ЕС в будущем.

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского союза путем включения Западных Балкан, Украины и Молдавии, а позже и Грузии.

«Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе - и Грузии», - цитирует РИА Новости Шольца, который выступил в Карлове университете в Праге.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС в ближайшее время столкнется с серьезными вызовами из-за санкций против России. Кроме того, он напомнил о растущих ценах на газ по всей Европе.

До этого немецкий канцлер заявлял, что ФРГ не собирается поставлять Украине оружие, из которого можно обстрелять территории Российской Федерации. Согласно словам Шольца, ФРГ всегда будет ориентироваться на своих союзников и действовать «взвешенно и осторожно».