Он также напомнил о растущих цен на газ по всей Европе.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в ближайшее время столкнется с серьезными вызовами из-за антироссийских санкций.

Журналист издания Kronen Zeitung в беседе с Боррелем рассказал, что часть населения Австрии негативно оценивает санкции против России.

«Мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», - ответил Боррель журналисту.

Ранее The National Interest заявило, что западные санкции против России не сработали. По мнению американского аналитического издания, есть четыре основные причины, которые помогли России выдержать экономическую блокаду со стороны Запада.

В частности, издание отметило грамотную политику ЦБ России, сумевшего оперативно защитить рубль «от шквала финансовых ограничений США и ЕС». Другим фактором стала плохая продуманность ограничительных мер, которые бумерангом ударили по экономике ЕС, причем ударили гораздо болезненнее, чем по России, заявили журналисты.