Шольц объяснил, почему ФРГ не будет поставлять Украине оружие для ударов по РФ

Германия всегда будет ориентироваться на своих союзников и действовать «взвешено и осторожно», заявил канцлер.

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, globallookpress

Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстрелять российские территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, целью Запада остается не дать РФ победить, а также отстоять территориальную цельность Украины.

«Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который мы все соблюдаем», - цитирует Шольца T-Online.

Канцлер добавил, что Германия всегда будет ориентироваться на своих союзников и действовать «взвешено и осторожно», чтобы конфликт на Украине не перешел в другую плоскость.

Ранее в Германии заявили о дефиците оружия для поставок Украине. При этом там и дальше будут поддерживать киевский режим, сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.