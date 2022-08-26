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Шольц объяснил, почему ФРГ не будет поставлять Украине оружие для ударов по РФ

Анна Касаткина
07:33 26.08.2022
Германия всегда будет ориентироваться на своих союзников и действовать «взвешено и осторожно», заявил канцлер.
Шольц объяснил, почему ФРГ не будет поставлять Украине оружие для ударов по РФ
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, globallookpress
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Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстрелять российские территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, целью Запада остается не дать РФ победить, а также отстоять территориальную цельность Украины.

«Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который  мы все соблюдаем», - цитирует Шольца T-Online.

Канцлер добавил, что Германия всегда будет ориентироваться на своих союзников и действовать «взвешено и осторожно», чтобы конфликт на Украине не перешел в другую плоскость.

Ранее в Германии заявили о дефиците оружия для поставок Украине. При этом там и дальше будут поддерживать киевский режим, сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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