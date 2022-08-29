WSJ сообщил, что миссия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября

После этого организация оставит несколько своих сотрудников на ЗАЭС на постоянной основе.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС пройдет с 31 августа по 3 сентября, об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинские документы. На данный момент эксперты уже находятся в пути.

Организация планирует оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе, как сообщил постпред России при международных организациях в Вене. До этого глава МАГАТЭ заявлял, что допускает возможность постоянного присутствия на электростанции кого-то из организации.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поделился планами и сообщил о предстоящем визите на Запорожскую АЭС. Он отметил, что нужно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины в Европе.