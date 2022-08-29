Искал работу на Украине: сосед рассказал о соучастнике убийства Дугиной

У обвиняемого в подготовке убийства журналистки были родственники на Украине, но найти работу ему там не удалось.

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Сосед Богдана Цыганенко - по данным ФСБ РФ соучастника убийства Дарьи Дугиной - рассказал телеканалу «Звезда» о том, что незадолго до начала специальной военной операции тот посещал Украину, но вскоре вернулся, сославшись на отсутствие работы. Мужчина рассказал, что редко общался с Цыганенко и не затрагивал тему политики.

«Никогда агрессивно себя не вел. Собачка у него была, он с ней гулял. Адекватно все, общались по-соседски. Про политику не разговаривали. Один раз он ездил на Украину до начала спецоперации, у него там родственники где-то. Он там побыл чуть-чуть, вернулся, говорит, что работы нет, ничего нет, ну он и вернулся сюда», - рассказал мужчина.

По данным ФСБ, Цыганенко прибыл в Москву через Эстонию и покинул Россию за день до непосредственного убийства Дарьи Дугиной. Мужчина обеспечил соучастницу Наталью Вовк поддельными автономерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также совместно с Вовк собрал самодельную бомбу.