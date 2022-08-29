Площадь сгоревших лесов в Рязанской области составила 20 тысяч гектаров

Ранее глава региона сообщил, что огонь сдержан на самом сложном направлении пожаров в Рязанской области.

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Площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла за выходные дни еще почти на 550 гектаров, достигнув 20,12 тысячи гектаров. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

«На 06.00 мск воскресенья площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, составляла 19,57 тысячи гектаров. На 06.30 понедельника - 20,12 тысячи гектаров», - передает РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее глава региона Павел Малков заявлял, что огонь на самом сложном направлении пожаров под Рязанью сдержан. Согласно его сообщению, пожарные перешли от сдерживания огня на разных очагах к плановой работе.

Напомним, что лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. Президент России поручил принять все необходимые меры для ликвидации пожаров в регионе.