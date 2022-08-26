Огонь на самом сложном направлении пожаров под Рязанью сдержан
Огонь на самом сложном направлении пожаров под Рязанью сдержан, ситуация находится под полным контролем, сообщил глава региона Павел Малков.
«Если раньше мы сдерживали на разных очагах, бросали в самые острые направления дополнительные силы, то есть это была такая позиционная война, то сейчас мы полностью перешли к плановой работе и ситуация абсолютно контролируемая», - сказал он.
Кроме того, в МЧС сообщили о ликвидации верховых пожаров - этого удалось добиться слаженной работой авиационной и наземной группировок.
В настоящий момент более 9 000 человек продолжают бороться с природными пожарами в Рязанской области, огонь тушат круглосуточно. Как утверждается, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Накануне глава МЧС Александр Куренков сообщил, что у ведомства есть сведения о поджогах в регионе.