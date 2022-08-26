Если раньше пожарные сдерживали огонь на разных очагах, то сейчас они перешли к плановой работе.

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Огонь на самом сложном направлении пожаров под Рязанью сдержан, ситуация находится под полным контролем, сообщил глава региона Павел Малков.

«Если раньше мы сдерживали на разных очагах, бросали в самые острые направления дополнительные силы, то есть это была такая позиционная война, то сейчас мы полностью перешли к плановой работе и ситуация абсолютно контролируемая», - сказал он.

Кроме того, в МЧС сообщили о ликвидации верховых пожаров - этого удалось добиться слаженной работой авиационной и наземной группировок.

В настоящий момент более 9 000 человек продолжают бороться с природными пожарами в Рязанской области, огонь тушат круглосуточно. Как утверждается, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Накануне глава МЧС Александр Куренков сообщил, что у ведомства есть сведения о поджогах в регионе.