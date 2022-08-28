Reuters: два корабля ВМС США вошли в Тайваньский пролив

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Вооруженные силы США отправили через Тайваньский пролив два корабля. Операцию проводят ракетный крейсер «Chancellorsville» и авианосец «Antietam».Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников.

«Два военных корабля ВМС США осуществляют проход через международные воды в Тайваньском проливе, что является первой такой операцией после обострения напряженности с Китаем в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань», - говорится в сообщении агентства.

Напомним, 2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань. Мероприятие вызвало негативную реакцию КНР. Власти страны заявили, что подобный визит нарушает принципы «одного Китая». При этом в Вашингтоне заявили, что власти Штатов не имеют отношения к действиям Пелоси, а в МИД РФ действия спикера назвали провокацией.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань является частью стратегии по дестабилизации региона. Глава России констатировал сознательную попытку США в очередной раз раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.