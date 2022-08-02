Российские силовики узнали о расколе между сотрудниками СБУ

Сбежавших с подконтрольных РФ территорий сотрудников СБУ обвиняют в утрате секретных архивов и переходе на сторону Москвы.

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В Службе безопасности Украины(СБУ) происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Российской Федерацией территорий и теми, кто ратует за «чистоту отрядов». Об этом рассказал представитель силовых структур России со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.

Представитель российских силовых структур рассказал агентству РИА Новости, что сбежавших с подконтрольных Российской Федерацией территорий обвиняют в утрате секретных архивов и переходе на сторону Москвы.

Также собеседник агентства отметил, что также растет напряженность между старыми кадрами и новым поколением контрразведчиков. Представитель уточнил, что старшее поколение Службы безопасности Украины обвиняют в небрежном отношении к гостайне и халатности.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за лишение поста главы СБУ Ивана Баканова. За отставку руководителя ведомства проголосовали 265 депутатов, пятеро воздержались.