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Российские силовики узнали о расколе между сотрудниками СБУ

Игнат Далакян
08:03 02.08.2022
Сбежавших с подконтрольных РФ территорий сотрудников СБУ обвиняют в утрате секретных архивов и переходе на сторону Москвы.
Российские силовики узнали о расколе между сотрудниками СБУ
© Фото: Yulii Zozuliaukrinform, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Службе безопасности Украины(СБУ) происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Российской Федерацией территорий и теми, кто ратует за «чистоту отрядов». Об этом рассказал представитель силовых структур России со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.

Представитель российских силовых структур рассказал агентству РИА Новости, что сбежавших с подконтрольных Российской Федерацией территорий обвиняют в утрате секретных архивов и переходе на сторону Москвы.

Также собеседник агентства отметил, что также растет напряженность между старыми кадрами и новым поколением контрразведчиков. Представитель уточнил, что старшее поколение Службы безопасности Украины обвиняют в небрежном отношении к гостайне и халатности.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за лишение поста главы СБУ Ивана Баканова. За отставку руководителя ведомства проголосовали 265 депутатов, пятеро воздержались.

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