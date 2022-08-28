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ВСУ использовали американские гаубицы М777 при обстреле Энергодара

Марина Крижановская
23:46 28.08.2022
На данный момент госпитализированы семь мирных жителей спального района города, двое из них - в тяжелом состоянии.
ВСУ использовали американские гаубицы М777 при обстреле Энергодара
© Фото: zaporojie24, Telegram
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В результате обстрелов украинскими военными города Энергодар госпитализированы семь человек. Приводится информация, что двое мирных жителя находятся в тяжелом состоянии.

«Одна из них - женщина - в тяжелом состоянии, с ранением грудной клетки. Второй - мужчина - в тяжелом состоянии, осколком снаряда перебита кость», - сообщает военно-гражданская администрация города.

Отмечено, что при обстреле использовались гаубицы производства США M777 калибра 155 миллиметров. Обстрел производился из города Никополь.

«Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», - подчеркнули в ВГА города Энергодар.

Немногим ранее сообщалось, что украинские войска открыли огонь по жилым районам Энергодара. Было зафиксировано четыре артиллерийских удара ВСУ по спальному району города. В результате загорелись автомобили на стоянках. 

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