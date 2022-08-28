ВСУ применили осветительные мины для создания задымления у Запорожской АЭС
Украинские военные при обстреле ЗАЭС применили осветительные мины, чтобы создать задымление для использования дронов. Напомним, ранее власти Энергодара сообщили о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС.
«После неудавшейся провокации с использованием дрона, нацформирования ВСУ применили осветительные мины для создания пожарной опасности на территории вблизи Запорожской АЭС», - цитирует РИА Новости слова представителя администрации.
Источник агентства подчеркнул, что по прибрежной территории станции было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде.
«Цель боевиков - сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции», - также сообщили в администрации Энергодара.
Ранее сообщалось, что целью сбитого украинского БПЛА было хранилище отработанного ядерного топлива. Подчеркивалось, что крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса станции.