ВСУ применили осветительные мины для создания задымления у Запорожской АЭС

По прибрежной территории станции было выпущено пять мин, большая часть из которых затонула в воде.

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Украинские военные при обстреле ЗАЭС применили осветительные мины, чтобы создать задымление для использования дронов. Напомним, ранее власти Энергодара сообщили о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС.

«После неудавшейся провокации с использованием дрона, нацформирования ВСУ применили осветительные мины для создания пожарной опасности на территории вблизи Запорожской АЭС», - цитирует РИА Новости слова представителя администрации.

Источник агентства подчеркнул, что по прибрежной территории станции было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде.

«Цель боевиков - сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции», - также сообщили в администрации Энергодара.

Ранее сообщалось, что целью сбитого украинского БПЛА было хранилище отработанного ядерного топлива. Подчеркивалось, что крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса станции.