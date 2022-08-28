ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях.
© Видео: «Энергодарский связной», Telegram © Фото: «Энергодарский связной», Telegram
Украинские военные открыли огонь по жилым районам города Энергодар. Местные власти сообщают о взрывах. Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры.
«Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара», - говорится в сообщении ВГА Энергодара.
По данным властей, есть пострадавшие. Зафиксировано четыре артиллерийских удара ВСУ по спальному району города, загорелись автомобили на стоянках.
В четверг, 18 августа, ВСУ в ночное время нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов. Были зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха.