В стране и мире ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара Виктория Ивашечкина Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях. © Видео: «Энергодарский связной», Telegram © Фото: «Энергодарский связной», Telegram Читайте нас на: Украинские военные открыли огонь по жилым районам города Энергодар. Местные власти сообщают о взрывах. Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры. «Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара», - говорится в сообщении ВГА Энергодара. По данным властей, есть пострадавшие. Зафиксировано четыре артиллерийских удара ВСУ по спальному району города, загорелись автомобили на стоянках. В четверг, 18 августа, ВСУ в ночное время нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов. Были зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика