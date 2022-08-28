«Догнали в тоннеле»: задержанная на акции против нелегальных гонок рассказала, за что забрали ее машину

Со слов женщины, она испытала сильный стресс и рассчитывает вернуть свою машину со спецстоянки как можно скорее.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Владелица дорогого внедорожника рассказала «Звезде» о своем задержании в центре Москвы сотрудниками ДПС. Как и десятки других автовладельцев люксовых авто, она пытается забрать свою машину со штрафстоянки. Со слов женщины, ее догнали с мигалками в подземном тоннеле.

«Сказали, что у меня что-то с выхлопной системой. На улице было много автомобилей, люди в масках, много задержанных. Когда подошла к сотрудникам, они мне сказали, что мой автомобиль забирают и он будет отправлен на экспертизу тюнинга - заводской он или нет. Седьмого сентября надо будет приехать в отдел за машиной», - рассказала Камилла.

Ранее еще один участник событий поделился своими впечатлениями от пережитого. Александр Донской, с его слов, совершенно случайно оказался на улице в момент массовых задержаний. Как объяснил сам мужчина, он выходил с девушкой из кафе и уже через несколько минут оказался в переполненном автозаке.

Как выяснилось, сотрудники силовых ведомств ловили участников нелегальных гонок на элитных иномарках. По некоторым данным, в акции должны были принять участие более 170 люксовых авто. Под горячую руку правоохранителей попали не только предполагаемые участники несогласованной акции, но и корреспондент «Звезды», приехавшая на съемки. Спустя несколько часов ее отпустили.