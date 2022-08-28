«Достаточно жестко»: задержанный рассказал об операции в Москве по пресечению нелегальных гонок

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Большинство задержанных в центре Москвы за участие в нелегальных гонках на спорткарах - случайные люди. В этом заверил Александр Донской - один из тех, кто оказался в отделении полиции. Мужчина заявил, что никакого отношения к нелегальным гонкам не имеет.

«Я с утра пошел позавтракать с подругой и после этого мы пошли вызывать такси. Когда вышли на улицу, вызвали такси, увидели кучу автозаков. Там хватали людей и достаточно жестко задерживали. Удивился, что происходит. Думал, какая-то операция или несанкционированный митинг», - рассказал Донской.

С его слов, долго размышлять не пришлось. В числе прочих, его скрутили и отвели в автозак, в котором уже находилось много народу.

«Только сейчас дали телефон, разрешили заказать еду. Никто ничего не говорит, когда отпустят. Заставляют подписывать бумажки. Говорят про участие в незаконной акции. Здесь большинство людей, как я понял, случайно оказались. Деталей автопробега, про который всех допрашивают, я не знаю и все это легко проверяется», - заверил мужчина.

Ранее стало известно о том, что столичные полицейские пресекли нелегальные гонки на элитных автомобилях. Всего в заездах планировали принять участие 170 авто, среди которых Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari и другие.