В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Здравый смысл умер: как Европа-русофоб уничтожает памятники советским воинам

Алексей Самолетов
Виктория Ивашечкина
21:09 28.08.2022
Как заявил глава латвийского МИД, «с избавлением от символов советской оккупации, перевернута еще одна болезненная страница истории».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

На этой неделе в Европе, одном из полюсов русофобии, жизнь била ключом. После того, как в эстонской Нарве был демонтирован памятник танку Т-34, прибалтийские вандалы вошли во вкус. В латвийской Лиепае снесли памятный камень генералу Николаю Дедаеву, который оборонял город от фашистов.

Ну а в Риге показательно уничтожили памятник Освободителям. Все его части, бронзовые скульптуры советских воинов, Родину-Мать, разгромили строительной техникой, а центральную часть монумента просто обрушили. Под вопли и истеричный хохот зевак. 

Как выразился глава латвийского МИД, «с избавлением от символа советской оккупации, перевернута еще одна болезненная страница истории». Что тут скажешь, видимо, как и Украина, Латвия так страдала и мучилась в составе Советского Союза, что жила на порядок лучше многих других.

Зато сейчас освободилась настолько, что за 30 лет превратилась из процветающей республики в европейские задворки и в страну секонд-хенда. По показателям ВВП на душу населения Латвия полный аутсайдер, плетется где-то в конце списка.

Но зато с ненавистью к русским - все хорошо. Президент Латвии на неделе призвал «изолировать» нелояльных к государству русских и лишить латвийского гражданства тех, у кого есть российский паспорт. А лучше сразу паспорт, недвижимость - все отобрать и отправить в концлагерь. Это кстати, не фигура речи, а реальные планы озвученные в Латвийском сейме. Там предложили на месте советских мемориалов устроить концлагеря для сочувствующих России. Осталось только черепа начать измерять линейкой.

О том, как русофобия стала в Европе самым ходовым товаром, и зачем обвиняют Россию во всех грехах, полностью исключая здравый смысл, подробнее в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:25 В стране и мире
ВСУ применили осветительные мины для создания задымления у Запорожской АЭС
19:42 В стране и мире
Видео
От 40 тысяч: стали известны условия участия в нелегальных гонках «золотой молодежи» в Москве
18:20 В стране и мире
В МИД Австрии не подтвердили сообщения СМИ об «убийстве» Вовк
18:12 В стране и мире
Полицейские разрешили отцу задержанной журналистки «Звезды» забрать дочь из ОВД
16:44 В стране и мире
ТАСС: авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи
Популярное
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
Видео
Сын Трампа выложил видео с Байденом, спотыкающимся на рассекреченных документах ФБР
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.