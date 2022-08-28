Здравый смысл умер: как Европа-русофоб уничтожает памятники советским воинам

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На этой неделе в Европе, одном из полюсов русофобии, жизнь била ключом. После того, как в эстонской Нарве был демонтирован памятник танку Т-34, прибалтийские вандалы вошли во вкус. В латвийской Лиепае снесли памятный камень генералу Николаю Дедаеву, который оборонял город от фашистов.

Ну а в Риге показательно уничтожили памятник Освободителям. Все его части, бронзовые скульптуры советских воинов, Родину-Мать, разгромили строительной техникой, а центральную часть монумента просто обрушили. Под вопли и истеричный хохот зевак.

Как выразился глава латвийского МИД, «с избавлением от символа советской оккупации, перевернута еще одна болезненная страница истории». Что тут скажешь, видимо, как и Украина, Латвия так страдала и мучилась в составе Советского Союза, что жила на порядок лучше многих других.

Зато сейчас освободилась настолько, что за 30 лет превратилась из процветающей республики в европейские задворки и в страну секонд-хенда. По показателям ВВП на душу населения Латвия полный аутсайдер, плетется где-то в конце списка.

Но зато с ненавистью к русским - все хорошо. Президент Латвии на неделе призвал «изолировать» нелояльных к государству русских и лишить латвийского гражданства тех, у кого есть российский паспорт. А лучше сразу паспорт, недвижимость - все отобрать и отправить в концлагерь. Это кстати, не фигура речи, а реальные планы озвученные в Латвийском сейме. Там предложили на месте советских мемориалов устроить концлагеря для сочувствующих России. Осталось только черепа начать измерять линейкой.

О том, как русофобия стала в Европе самым ходовым товаром, и зачем обвиняют Россию во всех грехах, полностью исключая здравый смысл, подробнее в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».