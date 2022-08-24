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Власти Латвии поддержали запрет на въезд в ЕС для российских туристов

Виктория Ивашечкина
18:55 24.08.2022
Президент страны также заявил, что россиянам, проживающим в республике, будет отказано в «автоматическом продлении» вида на жительство.
Власти Латвии поддержали запрет на въезд в ЕС для российских туристов
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Странам Евросоюза (ЕС) необходимо согласовать запрет на въезд в страны туристов из России. Такое мнение выразил президент Латвии Эгилс Левитс. Он считает, что мнение его страны «оказывает большое влияние на европейскую политику» по данному вопросу.

«Латвия поддерживает инициативу (Эстонии. - Прим. ред.) ограничить на уровне всего ЕС передвижение туристов из России», - цитирует агентство BNS слова политика, передает ТАСС.

Левитс также заявил о том, что россиянам, проживающим в республике, будет отказано в «автоматическом продлении» вида на жительство.

«Министерство внутренних дел разработает поправки к закону о временном и постоянном виде на жительство», - пояснил слова президента Латвии премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Польши разрабатывает концепцию, позволяющую не выдавать визы россиянам. Отмечалось, что страна ведет активные переговоры с Литвой, Латвией, Чехией, Эстонией и Словакией. Изначально предлагалось остановить действие соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ.

Однако против этого выступили Германия, Франция и Нидерланды. Об этом Польскому агентству печати заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Петр Вавжик. Поэтому, по его словам, Польше пришлось думать над новой концепцией.

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