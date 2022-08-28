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Лавров: Запад может замедлить формирование многополярности, но не остановить этот процесс

Ян Брацкий
21:41 28.08.2022
По мнению главы МИД РФ, власти США и Великобритании пытаются идти наперекор объективным историческим процессам.
Лавров: Запад может замедлить формирование многополярности, но не остановить этот процесс
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Действия коллективного Запада могут замедлить процессы по формированию многополярного мира, но остановить этот процесс уже невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения. Это международная организация, объединяющая 120 стран мира на принципах неучастия в военных блоках.

«К сожалению, наши западные партнеры, которые сейчас целиком отдали бразды правления США, еще там Британия на облучке присоседилась, пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом ее не остановит», - сказал Лавров.

Сегодня участники Движения неприсоединения сталкиваются с колоссальным внешним давлением, уточнил министр. В ход идут самые грязные методы, включая совершенно запрещенные приемы.

«Сейчас Запад остервенело заставляет всех и вся "ложиться" на антироссийский курс, причем не только голосовать за резолюции такой сомнительной значимости, голословно обвиняющие Россию, вопреки имеющимся фактам, но и принимать меры практического характера, ограничивая экспорт в Россию, импорт из нашей страны, прекращая транспортные связи, разрывая логистические цепочки и многое другое», - уточнил Лавров.

В минувшую пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что чувствуют на себе негативную отдачу от такой политики. По словам главы кабмина, мировая торговая и экономическая системы сейчас раскачивается, а порядки и правила меняются.

Ранее в Совбезе РФ заявили, что Запад развязал гибридную войну против России. Спецоперация на Украине является лишь предлогом для раскручивания антироссийской кампании, отметил глава СБ Николай Патрушев.

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