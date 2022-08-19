В Совбезе заявили, что Запад развязал гибридную войну против России

Николай Патрушев отметил, что вместо того, чтобы искать взаимоприемлемые пути к диалогу, западные страны пытаются изолировать Россию в мире и вводят нелегитимные санкции.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад развязал гибридную войну против России, а специальная военная операция на Украине тут лишь предлог.

«Яркий пример такой пагубной политики - развязанная Западом против России гибридная война. Наши предложения по формированию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты», - заявил Патрушев на 17-й встрече секретарей совбезов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Николай Патрушев отметил, что вместо того, чтобы искать взаимоприемлемые пути к диалогу, западные страны пытаются изолировать Россию в мире и вводят нелегитимные санкции.

«Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», - подчеркнул секретарь Совбеза России.

Ранее сообщалось, что Россия направила ноту протеста Эстонии из-за демонтажа памятников героям Великой Отечественной войны.

А премьер-министр Венгрии не исключил, что спецоперация на Украине положит конец господству Запада.