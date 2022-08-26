Мишустин заявил о негативной отдаче западных санкций против РФ

Мировая торговая и экономическая система раскачивается, а порядки и правила меняются, отметил премьер-министр.

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Западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что чувствуют на себе негативную отдачу от такой политики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами ее инициаторы», - сказал он.

По словам Мишустина, мировая торговая и экономическая система сейчас раскачивается, а порядки и правила меняются.

ЕАЭС доказал свою эффективность в текущих условиях, отметил премьер. Так, за первый квартал текущего года объем ВВП экономического союза увеличился более чем на 3,5%, также наблюдался рост сельскохозяйственного производства и промышленности, на треть снизился уровень безработицы на территории сообщества, заявил Мишустин.

Ранее в Совбезе РФ заявили, что Запад развязал гибридную войну против России. Спецоперация на Украине является лишь предлогом для раскручивания антироссийской кампании, отметил глава СБ Николай Патрушев.