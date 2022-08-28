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Спасти подлодку и отбуксировать катер по дну: самые необычные дисциплины в конкурсе «Глубина»

Алексей Кошкин
19:47 28.08.2022
Самые бесстрашные аквалангисты состязаются в лазурных водах Оманского залива около города Конарак, рядом с Пакистанской границей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Россия оказалась на высоте в конкурсе «Глубина» Армейских международных игр. В сложнейшем конкурсе военных водолазов у наших ребят второе место и новый рекорд в одном из упражнений. Это самые необычные дисциплины военного мастерства на всех Армейских международных играх. В каком еще конкурсе нужно спасти целую подводную лодку, использовать особую сварку и инструменты прямо на дне при оказании помощи надводному кораблю.

Водолазы на глубине переносят треть тонны и тяжелое грузовое ядро на поверхность вытаскивают со скоростью пушечного выстрела. А пострадавшему водолазу они оказывают помощь быстрее корабельной торпеды.

Вытащить пострадавшего из воды за несколько секунд, искусственное дыхание на время и стометровка с барокамерой. Так наша команда устанавливает новый рекорд конкурса «Глубина» в первой медицинской помощи. И российские водолазы не собираются останавливаться. Бауржан Тастенов и Иван Сверенюк собрали на дне участок трубопровода всего за 14 мин и 6 секунд. Это новый абсолютный рекорд в этой дисциплине.

«Видимости, можно сказать, практически нет. работать тяжело и некомфортно по погоде. Очень жарко», - признался участник АрМИ-2022 в конкурсе «Глубина» Бауржан Тастенов.

Второй год подряд Иран проводит все это глубоководное захватывающе действие в лазурных водах Оманского залива около города Конарак, рядом с Пакистанской границей. Пустынный жаркий климат здесь главное испытание для всех.

До последней дисциплины несколько команд шли, как говорится, ноздря в ноздрю по набранным очкам и поэтому решалось все перетягиванием каната, но необычным способом, а на глубине. Сборная России в тройке лучших. Наши военные водолазы набрали 4140 очков из шести тысяч возможных. Они обошли Китай, Венесуэлу, Индию и Сирию. Лишь хозяевам - иранцам, удалось выйти вперед.

«На следующем конкурсе нас будет больше, больше стран-участниц, больше команд, больше тех, кто хочет сотрудничать и дружить. Удачи и до новых встреч», - сказал заместитель начальника Главного штаба ВМФ РФ Владимир Земсков.

В следующем году на самый зрелищный подводный конкурс Армейских игр «Глубина» планируется еще больше водолазных команд из других стран. Например Омана и Алжира. В этом они приехали в статусе наблюдателей.

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