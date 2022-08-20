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Стометровка с барокамерой: как прошел самый «атлетический» этап «Глубины» в Иране

Алексей Кошкин
14:02 20.08.2022
Стометровка с барокамерой - так завершается самая «быстрая» дисциплина на конкурсе: оказание первой медицинской помощи. В начале этапа надо вытащить аквалангиста, сделать искусственное дыхание, и только после следует марш-бросок с грузом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Иране военные водолазы завершили один из самых трудных этапов конкурса «Глубина» Армейских международных игр. Фактически, речь идет о тяжелой атлетике на дне - нужно было переместить 300-килограммовый груз. И на скорость перенести барокамеру. Сейчас борьба за первое место очень напряженная - малейшая ошибка может решить все. Из Ирана - репортаж Алексея Кошкина.

Стометровка с барокамерой - так завершается самая «быстрая» дисциплина на конкурсе: оказание первой медицинской помощи.

В начале этапа надо вытащить аквалангиста, сделать искусственное дыхание, и только после следует марш-бросок с грузом.

Водолазы на дне переносят специальные гири на чашу подводных весов. Настоящая тяжелая атлетика, но под водой. А интенсивное дыхание во время упражнения слышно даже на поверхности.

«Слышно, как наш водолаз тяжело дышит и переговаривается с оператором. Через этот чемоданчик жизни идет не только связь, но и, главное, контролируется подача воздуха», - прокомментировал корреспондент. 

На пирсе, как на легкоатлетическом стадионе: присутствуют команды разных стран, и все они параллельно выполняют свои задания. Пристальное внимание к прохождению медицинской эстафеты иранскими водолазами, которые, как и наши, претендуют на первое место.

«Сборная Ирана несет свою барокамеру. Сейчас выясняется, смогут ли они побороться за первое место или нет. Но сейчас самое главное, какие оценки судьи выставят им на этом конкурсе!», - прокомментировал корреспондент.

Ранее сообщалось, что десантники из России победили на первом этапе конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022.

Также публиковались кадры командной гонки на «Военном ралли» в Тыве. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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