Спасение на «Глубине»: как проходит конкурс военных водолазов в Иране

Как сообщил корреспондент, участники конкурса уже завершили первый этап - он закончился успешно почти для всех команд.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Иране начались соревнования по «водолазному многоборью». Испытания конкурсом Армейских международных игр «Глубина» команды из России, Ирана, Китая, Индии, Сирии и Венесуэлы проходят в водах Оманского залива. Как водолазы оказывают помощь условно затонувшей субмарине, аварийному кораблю и экипажу, увидел Алексей Кошкин.

«Наверное, самый зрелищный этап - это оказание помощи водолазу. Вот эта барокамера переносится на скорость. Внутри ее находится, конечно, не человек, а специальные блины - 70 килограммов. Плюс сама барокамера - ее нужно пронести больше чем на 100 метров», - прокомментировал корреспондент.

Как сообщил корреспондент, участники конкурса уже завершили первый этап - он закончился успешно почти для всех команд.

Ранее «Звезда» показывала, как начался конкурс «Снайперский рубеж» АрМИ-2022 в Венесуэле.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов