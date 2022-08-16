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Спасение на «Глубине»: как проходит конкурс военных водолазов в Иране

Алексей Кошкин
12:00 16.08.2022
Как сообщил корреспондент, участники конкурса уже завершили первый этап - он закончился успешно почти для всех команд. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Иране начались соревнования по «водолазному многоборью». Испытания конкурсом Армейских международных игр «Глубина» команды из России, Ирана, Китая, Индии, Сирии и Венесуэлы проходят в водах Оманского залива. Как водолазы оказывают помощь условно затонувшей субмарине, аварийному кораблю и экипажу, увидел Алексей Кошкин.

«Наверное, самый зрелищный этап - это оказание помощи водолазу. Вот эта барокамера переносится на скорость. Внутри ее находится, конечно, не человек, а специальные блины - 70 килограммов. Плюс сама барокамера - ее нужно пронести больше чем на 100 метров», - прокомментировал корреспондент. 

Как сообщил корреспондент, участники конкурса уже завершили первый этап - он закончился успешно почти для всех команд. 

Ранее «Звезда» показывала, как начался конкурс «Снайперский рубеж» АрМИ-2022 в Венесуэле.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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