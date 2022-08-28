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Над территорией ЗАЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе

Виктория Ивашечкина
19:24 28.08.2022
Целью БПЛА было хранилище отработанного ядерного топлива.
Над территорией ЗАЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Власти Энергодара сообщили, что украинский беспилотник-камикадзе сбит над территорией Запорожской АЭС. Его целью было хранилище отработанного ядерного топлива. Подчеркивается, что крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса станции. 

«Заряд сбитого над Запорожской АЭС дрона-камикадзе ВСУ сдетонировал, упав на крышу, но повреждений и жертв нет», - сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

Украинские националисты регулярно обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции. Так, накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВСУ трижды атаковали территорию предприятия.

Как отметил представитель МО, обстрел станции велся из района населенного пункта Марганец в Днепропетровской области. Российские военнослужащие уничтожили гаубицу М777 на данной позиции.

Накануне также стало известно, что Россия отправила членам Совбеза Организации Объединенных Наций письмо свидетельства ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 25 августа со стороны украинских военных.

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