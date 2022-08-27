МО РФ: за прошедшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ЗАЭС
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За прошедшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды», - сказал он.
Киевский режим продолжает акции «ядерного терроризма» на Запорожской атомной электростанции, отметил представитель военного ведомства.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.